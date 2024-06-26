Больше всего лотов выставлено на торги в Егорьевске, Дмитрове, Богородском округе

С 17 июня по 21 июня 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 118 объектов, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в Егорьевске, Богородском и Дмитровском округах.

Так, в заявочной кампании г. о. Егорьевск — 22 лота, Богородского округа — 41 лот, Дмитровского округа — 156 лотов.

С начала года передано на аукционе: в г. о. Егорьевск в аренду 17 земельных участков, в собственность 17 земельных участков; в Богородском округе в аренду 150 земельных участков, в собственность 4 земельных участка; в Дмитровском г. о. в аренду 62 земельных участка, в собственность 13 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте портала ЕАСУЗ.

О том, как приобрести участок для строительства дома через торги, как выкупить арендованный участок у государства, что такое земельно-имущественные торги подробно рассказывают в тг-канале Комитета по конкурентной политике Московской области по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.