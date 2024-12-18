Больше всего лотов выставлено на торги в Дмитровском округе, Истре и Кашире

На минувшей неделе комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 180 объектов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах:

Дмитровский — 35 лотов;

Кашира — 20 лотов;

Истра — 19 лотов.

С начала года уже передано на аукционе:

в Дмитровском г. о. в аренду 143 земельных участка, в собственность 26 земельных участков;

в г. о. Кашира в аренду 44 земельных участка, в собственность 15 земельных участков;

в г. о. Истра в аренду 286 земельных участков, в собственность 14 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

А в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.