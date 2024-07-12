Больше всего лотов выставлено на торги в Чехове, Рузе, Воскресенске

С 1 июля по 5 июля 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 118 объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах:

— г. о. Чехов — 71 лот;

— г. о. Рузский — 48 лотов;

— г. о. Воскресенск — 17 лотов.

С начала года уже передано на аукционе:

— в г. о. Чехов в аренду 42 земельных участка, в собственность 17 земельных участков;

— в Рузском г. о. в аренду 132 земельных участка, в собственность 13 земельных участков;

— в г. о. Воскресенск в аренду 96 земельных участков, в собственность 9 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте портала ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.