Больше всего лотов выставили на земельные торги в Воскресенске, Кашире и Рузе

С 30 сентября по 4 октября в Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 148 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах: Воскресенск, Кашира и Рузский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании указанных округов в:

г. о. Воскресенск — 25 лотов;

г. о. Кашира — 32 лота;

г. о. Рузский – 85 лотов.

С начала года уже передано на аукционе:

в г. о. Воскресенск в аренду 130 земельных участков, в собственность 13 земельных участков;

в г. о. Кашира в аренду 28 земельных участков, в собственность 13 земельных участков;

в г. о. Рузский в аренду 183 земельных участка, в собственность 25 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.