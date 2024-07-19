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Больше всего лотов выставили на торги в Истре, Раменском и Павловском Посаде

На минувшей неделе, 8 по 12 июля, комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 97 объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах:

округ Истра;

Павлово-Посадский округ;

Раменский округ.

Так, в заявочной кампании в:

Истра – 50 лотов;

Павлово-Посадский округ – 29 лотов;

Раменский округ – 52 лота.

С начала года уже передано на аукционе:

в Истре в аренду 153 земельных участка, в собственность - 7 земельных участков;

в Павлово-Посадском округе в аренду 25 земельных участков, в собственность - 29 земельных участков;

в Раменском округе в аренду 52 земельных участка, в собственность - 3 земельных участка.

детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.