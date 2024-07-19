Больше всего лотов выставили на торги в Истре, Раменском и Павловском Посаде
Фото - © Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ
На минувшей неделе, 8 по 12 июля, комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 97 объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах:
- округ Истра;
- Павлово-Посадский округ;
- Раменский округ.
Так, в заявочной кампании в:
- Истра – 50 лотов;
- Павлово-Посадский округ – 29 лотов;
- Раменский округ – 52 лота.
С начала года уже передано на аукционе:
- в Истре в аренду 153 земельных участка, в собственность - 7 земельных участков;
- в Павлово-Посадском округе в аренду 25 земельных участков, в собственность - 29 земельных участков;
- в Раменском округе в аренду 52 земельных участка, в собственность - 3 земельных участка.
- детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.
А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.