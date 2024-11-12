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Больше всего лотов на земельно-имущественные торги выставлено в 3 округах Подмосковья

С 5 ноября по 8 ноября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 173 объекта, сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах:

г.о. Рузский – 19 лотов;

г.о. Ступино – 12 лотов;

г.о. Воскресенск – 11 лотов.

Стоит отметить, что с начала года уже передано на аукционе:

в г. о. Рузский в аренду 199 земельных участков, в собственность 26 земельных участков;

в г. о. Ступино в аренду 267 земельных участков, в собственность 42 земельных участка;

г. о. Воскресенск в аренду 140 земельных участков, в собственность 14 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.