Фото - © Участок на торгах в г.о. Ступино/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

Больше всего лотов на земельно-имущественные торги выставили в Рузе и Ступине

9 и 10 января в Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 56 объектов. Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах:

Рузский округ;

округ Ступино;

Богородский округ.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании в Рузском округе более 145 объектов; в округе Ступино — более 130, а в Богородском округе — более 40 объектов.

Стоит отметить, что с начала 2024 года уже передано на аукционах:

в Рузском округе в аренду передали 221 земельный участок, в собственность — 28 земельных участков;

в округе Ступино в аренду дали 305 земельных участков, в собственность — 50 земельных участков;

в Богородском округе в аренду передали 271 земельный участок, в собственность — 14 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.