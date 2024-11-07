Больше всего лотов на земельно-имущественные торги выставлено в 3 округах Подмосковья

С 28 октября по 2 ноября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 202 объекта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах: Дмитровский, Раменский и Рузский.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании указанных округов в:

г.о. Дмитровский – 35 лотов;

г.о. Раменский – 17 лотов;

г.о. Рузский – 13 лотов.

Стоит отметить, что с начала года уже передано на аукционе:

в г. о. Дмитровский в аренду 118 земельных участков, в собственность 24 земельных участка;

в г. о. Раменском в аренду 91 земельный участок, в собственность 7 земельных участков;

в г. о. Рузском в аренду 195 земельных участков, в собственность 26 земельных участка.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.