Больше половины работ по демонтажу провели в «Ложковской школе» Солнечногорска

В поселке Майдарово продолжаются работы по капитальному ремонту корпуса «Ложковской школы». Строители выполнили больше половины демонтажных работ, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Передать обновленное здание педагогам планируется в августе, чтобы новый учебный год дети встретили в своей школе.

На объекте площадью 1 649 кв. метров задействовано 15 рабочих. Строители продолжают демонтажные работы, после приступят к отделочным.

В здании заменят все инженерные системы: электро- и водоснабжения, отопления, канализации, а также вентиляции и кондиционирования. Модернизируют системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации. Проведут фасадные, кровельные работы, на первом этаже обустроят входную зону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.