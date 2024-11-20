Больше квадратов — ниже цены: в Подмосковье снимут с продажи мини-студии
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В Подмосковье с 2025 года перестанут выставлять на продажу однокомнатные квартиры и студии меньше 28 квадратных метров, минимальный метраж двушки — от 44 квадратов, цены на жилье этой зимой снизятся, сообщает kp.ru.
При этом, если строительство дома уже не началось, то эти лимиты не действуют, их обяжут учитывать застройщиков нового жилья. При расчете не учитываются балконы, террасы, лоджии, кладовые и приквартирные тамбуры, уточнили в региональном комитете по архитектуре и градостроительству.
«В целом сейчас в период дорогих кредитов и традиционного зимнего падения спроса на квартиры стоимость жилья должна перестать расти и даже чуть снизиться», — прокомментировал ситуацию риелтор Анатолий Красовский.
Кроме того, с ноября в Московской области начинают действовать новые нормативы: снова можно строить открытые балконы со сложной геометрией. Ранее в регионе несколько лет запрещали их возводить в принципе.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.
«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.
Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.