С 2025 года в Подмосковье установят минимальную площадь квартир — 28 кв м

В Подмосковье с 2025 года перестанут выставлять на продажу однокомнатные квартиры и студии меньше 28 квадратных метров, минимальный метраж двушки — от 44 квадратов, цены на жилье этой зимой снизятся, сообщает kp.ru .

При этом, если строительство дома уже не началось, то эти лимиты не действуют, их обяжут учитывать застройщиков нового жилья. При расчете не учитываются балконы, террасы, лоджии, кладовые и приквартирные тамбуры, уточнили в региональном комитете по архитектуре и градостроительству.

«В целом сейчас в период дорогих кредитов и традиционного зимнего падения спроса на квартиры стоимость жилья должна перестать расти и даже чуть снизиться», — прокомментировал ситуацию риелтор Анатолий Красовский.

Кроме того, с ноября в Московской области начинают действовать новые нормативы: снова можно строить открытые балконы со сложной геометрией. Ранее в регионе несколько лет запрещали их возводить в принципе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.