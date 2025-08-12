Фото - © Участок на торгах в Богородском г. о./Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

Больше 180 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 4 по 8 августа комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 188 объектов, из которых 132 земельных участка в аренду, 54 земельных участка на продажу, 1 нежилое помещение в аренду и 1 нежилое помещение на продажу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в Волоколамском муниципальном округе можно взять в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 12,08 соток, расположенный в деревне Комарово. Начальная цена на торгах — 27 929,24 руб. в год.

В Богородском городском округе продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 7,01 соток, расположенный в деревне Боровково. Начальная цена на торгах — 615 232,65 руб.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений: в Орехово-Зуевском г. о. можно приобрести нежилое помещение площадью 72,50 кв.м и в г. о. Балашиха на торгах нежилое помещение площадью 79 кв.м в аренду.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-канале еомитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.