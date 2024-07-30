сегодня в 16:51

Большая общественная парковка на 200 мест появится в Павловской Слободе к осени

К концу августа в селе Павловская Слобода округа Истра появится большая общественная парковка на 200 машино-мест, сообщает пресс-служба администрации округа.

О необходимости обустройства парковочных мест для автотранспорта в центре Павловской Слободы местные жители сообщали на встречах в рамках работы выездной администрации, а с готовящимся открытием в населенном пункте новой школы на 1 100 мест этот вопрос становится еще более актуальным.

Сейчас на площадке практически все готово для укладки асфальта. Парковочное пространство рассчитано на 200 машино-мест.

Вместе со строительством парковки будет проведено и благоустройство прилегающей территории с обустройством освещения.

Вблизи парковочной площадки также будет смонтирован пандус для маломобильных граждан, а к 1 сентября проведут локальное озеленение территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.