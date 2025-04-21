Более 60 семей переехали в новостройку в проезде Черепановых по реновации

С начала старта переселения в новостройку по программе реновации на севере столицы в районе Коптево уже переехали 63 семьи. Более 60% расселяемых из старых домов москвичей отпраздновали новоселье в новых квартирах в жилом комплексе в проезде Черепановых, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Дом возведен в районе с развитой городской инфраструктурой. Поблизости располагаются школы, детские сады, предприятия социально-бытового обслуживания, Большой Садовый пруд и усадьба Петровско-Разумовское, а также станции Лихоборы и Коптево Московского центрального кольца (МЦК).

«Переселение в новостройку в проезде Черепановых началось в феврале этого года. На сегодня из 96 переезжающих семей 63 отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Большинство из них — свыше 50 — воспользовались помощью города при переезде. Жителям бесплатно предоставили услуги грузчиков и транспорт для перевозки вещей из старых квартир в новые», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На придомовой территории обустроили проезды, тротуары и пешеходные дорожки, установили наружное освещение, высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники.

Всего в районе Коптево по программе реновации предстоит расселить 123 старых дома, новые квартиры получат свыше 23 тысяч жителей района.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.