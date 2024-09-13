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Более 990 объектов неиспользуемой недвижимости реализовано в Подмосковье

По итогам самообследования муниципальной недвижимости, которое проводят городские округа с мая 2023 года, через областной инвестиционный портал реализован 991 объект, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В бюджет муниципальных образований от реализации неиспользуемой недвижимости поступило порядка 255 млн рублей, из них: в результате торгов — 108,4 млн рублей, приватизации — 47,3 млн рублей, продажи имущественного комплекса — 69,9 млн рублей, аренды — 29,2 млн рублей.

На сегодняшний день муниципальными земельными инспекторами осмотрено 39 473 объекта, из них 18 192 земельных участка и 21 277 объектов капитального строительства. Лидерами по количеству проведенных самообследований по-прежнему являются Одинцовский и Дмитровский округа, а также Серпухов.

В настоящее время подготовлено 2667 дорожных карт по вовлечению объектов в хозяйственный оборот, из них на портале размещено уже 814 объектов недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал главам округов включаться в вопросы цифровизации технических процессов.

«Мы ушли от бумажного дневника и журнала. Сейчас это стало раритетом», — отметил Воробьев.