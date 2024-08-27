Более 900 объектов недвижимости доступно предпринимателям в Подмосковье

Подобрать необходимый объект можно на инвестиционной карте на инвестпортале региона, воспользовавшись фильтрами для подбора недвижимости по индивидуальным параметрам.

Предпринимателям на инвесткарте Подмосковья, в частности, доступны объекты недвижимости в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль». Программа в регионе работает с прошлого года, и на сегодняшний день в аренду по льготной ставке по этой программе бизнесу было передано свыше 230 объектов. На данный момент на инвесткарте в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль» предпринимателям предлагается более 180 объектов.

Есть возможность найти на инвесткарте и объекты недвижимости под размещение промышленного производства. Так, более 80 объектов недвижимости предложено предпринимателям в индустриальных парках и на промышленных площадках Московской области, в том числе на площадках формата «Лайт индастриал», где уже есть вся необходимая инфраструктура для запуска промышленного производства.

Фильтры, установленные на инвестиционной карте региона, позволяют подобрать недвижимость не только по необходимому формату, но и по географическому положению. Например, в округе Истра бизнесу доступно 17 объектов недвижимости разного формата, в Сергиево-Посадском округе — 22, в Раменском округе — 32.

Также, воспользовавшись фильтрами на карте, предприниматели могут выбрать объект, указав площадь объекта, расстояние до МКАД и ЦКАД и др. Помимо этого, можно ознакомиться с подробной информацией о выбранном объекте и подать заявку на его получение.

Инвесткарта Московской области ( https://invest.mosreg.ru/investor/map ) создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.