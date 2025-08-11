Более 900 многодетных семей Подмосковья получили бесплатные участки с начала года

За семь месяцев 2025 года бесплатными земельными участками обеспечили 928 подмосковных семей с тремя и более детьми. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала действия закона, который вступил в силу в 2011 году, в Подмосковье было поставлено на учет по предоставлению земельных участков 60328 семей с тремя и более детьми. За это время землю получили 38467 многодетных. Наибольшее количество участков в этом году предоставлено в Жуковском (137), Домодедово (123), Электростали (80), Раменском (49) и Подольске (44). С прошлого года у каждой такой семьи есть выбор: либо получить бесплатно землю, либо соцвыплату. Желающих много, за счет этой новой меры сократилась и очередь — на сегодняшний день стоят на учете 15294 семьи», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По словам главы областного имущества, не прекращается работа и по формированию земельных участков: уже сформированы 3602 участка, на стадии формирования — 2356. В будущем это позволит обеспечить землей еще порядка 6 тысяч многодетных семей.

В ведомстве уточнили, что с начала года 2508 семей взамен участка получили единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей.

«Денежная выплата взамен земельного участка для многодетных семей была введена в регионе год назад. С момента введения новой меры, денежную выплату уже получили 6415 семей. Ранее мы увеличили выплату, а процесс ее получения оцифровали и сделали удобным», — добавил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Услугу «Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка» можно получить на региональном портале госуслуг, подав электронное заявление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.