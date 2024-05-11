Более 9 га земли для программы реновации выделила Москва в I квартале 2024 года

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с января по март текущего года город выделил свыше 9 гектаров земли для реализации программы реновации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для реализации программы реновации город регулярно выделяет земельные участки. На них в дальнейшем построят новое жилье и необходимую инфраструктуру», — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что по итогам I квартала Московскому фонду реновации жилой застройки на праве безвозмездного пользования и аренды предоставили земельные участки. Их общая площадь составила 9,4 га.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на севере города для программы реновации выделено 4,32 га земли, на юге — 2,63 га, на юго-западе — 1,37 га. Также новые участки выделены в СВАО, ЮВАО, ЗАО и СЗАО.

Столичная программа реновации стартовала в 2017 году. Она коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 5,1 тыс. жилых домов. В прошлом году под заселение было передано 59 новых многоквартирных домов.