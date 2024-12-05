Более 85 тыс объектов недвижимости зарегистрировано в Подмосковье в 2024 году

В Московской области с начала текущего года вовлечено в налоговый оборот 85,8 тыс. объектов недвижимости, из них более 67,3 тыс — объекты индивидуального жилищного строительства общей площадью 9,4 млн квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В число лидеров по оформлению недвижимости вошли следующие городские округа Одинцовский, Павловский Посад, Зарайск и Долгопрудный.

В ведомстве отметили, что увеличению зарегистрированной недвижимости способствует в том числе и закон по ускоренной регистрации в рамках «дачной амнистии», благодаря которому граждане Подмосковья могут оформить в собственность строения на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов за 3 дня, а при подаче через МФЦ — за 5 рабочих дней.

В Московской области организована работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимого имущества и информированию населения о необходимости регистрации прав собственности на объекты. Эту работу на системной основе проводят специалисты земельно-имущественной сферы. Их задача — связать кадастровый номер земли с имеющимися на ней постройками. И если на карте аэрофотосъемки контуры постройки есть, а кадастровый номер у нее отсутствует, как и сведения о правах на постройку в ЕГРН или архивных базах муниципалитета, собственнику земли направляется уведомление о необходимости зарегистрировать объект.

«Выйти из тени» и зарегистрировать свое имущество — значит быть юридически защищенным со стороны государства. А еще государственная регистрация объекта недвижимости позволяет жителям прописаться, провести газ, получить компенсацию при утрате или изъятии, получить налоговый вычет в размере до 260 тысяч рублей, скидки на транспортный налог, а также экономию на электричестве до 30%. Пенсионеры при этом освобождаются от налога на дом.

Одно из важных нововведений в дачной амнистии 2024 года — расширение списка объектов, которые можно оформить по упрощенной схеме. Теперь в него входят не только садовые и жилые дома, но и различные хозяйственные строения. Перечень нежилых сооружений включает: бани, сараи, летние кухни, колодцы, погреба, другие постройки нежилого назначения. Для оформления по «дачной амнистии» перечисленные сооружения должны быть капитальными, некапитальные строения регистрации не требуют.

Подать документы на регистрацию дома и хозпостроек можно в МФЦ или Росреестр напрямую. В Московской области работает сервис помощи в регистрации — жители могут воспользоваться услугой «под ключ» от областного БТИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.