Более 83,4 млрд руб имущественных налогов поступило в бюджет Подмосковья

В Московской области поступления имущественных налогов в консолидированный бюджет региона за 8 месяцев 2025 года составили свыше 83,4 млрд рублей, что почти на 12 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«По итогам восьми месяцев этого года территориальные налоговые органы Московской области обеспечили поступления имущественных налогов в консолидированный региональный бюджет в размере более 83,4 млрд рублей, из них более 24,8 млрд рублей — это земельный налог», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В рамках мобилизации дополнительных сумм земельного налога органами местного самоуправления совместно с налоговыми органами проводятся мероприятия по выявлению неиспользования либо коммерческого использования земельных участков, где ведется деятельность вразрез с видом разрешенного использования, указанного в ЕГРН. По результатам проверочных мероприятий налоговые органы в автоматическом режиме получают от земельных инспекторов акты, подтверждающие нарушения, и по итогу увеличивают ставку земельного налога в 5 раз, с 0,3% до 1,5%.

Напоминаем собственникам и арендаторам земельных участков, — льготная ставка в размере 0,3% от кадастровой стоимости, согласно ст. 394 Налогового Кодекса РФ, предусмотрена для:

земельных участков, приобретенных для ИЖС, садоводства, огородничества, дачного строительства, дачного хозяйства и личного подсобного хозяйства;

земельных участков, отнесенных к землям сельхозназначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства.

Действует такая пониженная ставка при условии, если перечисленные земельные участки не используются в предпринимательской деятельности (в том числе для массовой перепродажи в целях извлечения прибыли), а в отношении земель сельскохозяйственного назначения — используются непосредственно по прямому назначению. В противном случае, если нарушение нецелевого использования зафиксировали земельные инспекторы в ходе обследования, ставка земельного налога будет увеличена в 5 раз.

Обращаем внимание, если после повышения налоговой ставки нарушение устранено и земля используется в соответствии с ее целевым назначением, необходимо уведомить отдел муниципального земельного контроля. Сотрудники МЗК проведут выездное обследование земельного участка и, убедившись в устранении нарушения, проинформируют об этом налоговые органы. После чего ставка земельного налога снова станет льготной и составит 0,3% от кадастровой стоимости.

В 2024 году по увеличенной налоговой ставке за нецелевое использование земельных участков в бюджеты городских округов Подмосковья дополнительно мобилизовано 3,1 млрд рублей земельного налога.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.