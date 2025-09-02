Более 80 аукционов провели в Подмосковье в последнюю неделю лета

С 25 по 29 августа в Московской области состоялось 82 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 189 претендентов. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 3,5 человека на лот. Например, в аукционе по продаже земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в Кашире боролось 6 человек.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко. Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки. Ежегодно в Подмосковье на торги выставляется более 5 тысяч объектов недвижимого имущества. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.