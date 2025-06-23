Более 77 тыс участков земли осмотрели земинспекторы в Подмосковье с начала года

Муниципальные земельные инспекторы Подмосковья с начала 2025 года осмотрели свыше 77,7 тыс. земельных участков с риском наличия нарушений земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Земельные инспекторы Подмосковья с начала года посетили 77,7 тыс. земельных участков, на 28 тыс. из которых выявили признаки нарушений. Инспекторами охвачено 172 тыс. гектаров земли. Как и прежде, основными нарушениями среди правообладателей земель являются самозахват и нецелевое использование земли. И если самозахват может произойти случайно, то использование земельного участка не по его назначению — как правило, хитрость или уловка, и редко — незнание законов. Однако для нас главное не наказать правообладателя, а проинформировать о том, как верно, и дать возможность исправиться. Это профилактическая работа стала неотъемлемой частью деятельности наших земельных инспекторов. Благодаря информированию правообладатели 10,5 тыс. земельных участков исправились и стали использовать землю в соответствии с законом», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Самые большие объемы по обследованиям с начала года выполнили муниципалитеты: Клин, где земельные инспекторы обследовали 8,2 тыс. земельных участков, Солнечногорск — 5,9 тыс. земельных участков, Дмитровский — 4,9 тыс. земельных участков, Можайский — 4,9 тыс. земельных участков и Ступино — 4 тыс. участков.

Кстати, проверить на наличие нарушений свой земельный участок можно самостоятельно, не дожидаясь визита земельного инспектора. Для этого необходимо подать заявку через региональный портал госуслуг, получить ссылку для установки приложения «Проверки Подмосковья» и пройти самообследование.

Сообщить о замеченном нарушении с помощью сервиса «Народный инспектор» может любой житель Подмосковья. Через сервис можно подать жалобу на незаконную гостиничную деятельность (в частных домах размещены гостиница или хостел), незаконное производство (в частном секторе или на сельхозземлях работают заводы) или незаконное предоставление услуг (в частных домах открыты магазины, автосервисы, шиномонтажи, кафе и пр.).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.