Более 6,7 тыс техпаспортов подготовили специалисты БТИ Подмосковья с начала года

Технический паспорт недвижимости является официальным документом, содержащим технические характеристики здания, строения или сооружения: площадь, этажность, материал стен, инвентаризационную стоимость, поэтажный план и другие ключевые параметры. С начала года сотрудники БТИ Московской области подготовили 6 720 технических паспортов для правообладателей недвижимости, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Два года назад услуга по подготовке технического паспорта была переведена в «цифру». Ее можно получить на нашем портале госуслуг Московской области. Время не стоит на месте, земельно-имущественные услуги оптимизируются, и постепенно в каждую из них внедряется искусственный интеллект. Нейросеть подключили и к услуге по изготовлению техпаспорта, теперь ИИ автоматически проверит прикрепленные файлы документов, что позволит сократить время обработки заявок и уменьшить количество ошибок», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Благодаря еще одному нововведению — интерактивному календарю, — пользователи теперь могут самостоятельно выбрать дату и время выезда специалистов БТИ, а после указания характеристик объекта недвижимости заявитель может ознакомиться с расчетом стоимости работ и здесь же, на портале, оплатить услугу.

Воспользоваться услугой могут физические лица, юридические лица и предприниматели. Для оформления технического паспорта заявителям необходимо предоставить правоустанавливающие документы, на объект недвижимости, а также документ, удостоверяющий личность.

Технический паспорт необходим для широкого спектра юридически значимых действий: совершения сделок (купля-продажа, дарение); оформления наследства; приватизации жилья; получения разрешительной документации на перепланировку/переустройство; судебных споров, связанных с недвижимостью; для эксплуатации, управления и планирования изменений; для газификации; для перерасчета тарифа за электроэнергию; для оценки; для предоставления в суд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.