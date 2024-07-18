Более 600 человек переедут в новые квартиры из аварийного жилья в Красноармейске

Квартиры в новом доме на улице Краснофлотской предназначены для расселения жителей из аварийных домов Красноармейска. Ключи получат более 600 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Установлены стеклопакеты, проведены системы отопления и электроснабжения. На кухне — газовая плита, мойка, смесители с системой водоочистки. Вся необходимая сантехника в санузле имеется. Есть сушка для полотенец — будет тепло», — отметил руководитель проекта отделочных работ строительной компании Сергей Галицын.

На кухне и в санузле уложена керамогранитная плитка, в коридоре и комнате — ламинат. Предварительно была проведена стяжка полов. Везде сделаны натяжные потолки. Даже во вместительной кладовке. Установлена система противопожарной безопасности.

«Стены выравнивали по лазерному уровню. Сначала их очистили, загрунтовали, оштукатурили и нанесли два слоя шпатлевки — базовый и финишный. Наклеили флизелиновые обои. Их можно красить», — добавил Сергей Голицын.

Ключи от квартир в новостройке получит 281 семья переселенцев из 19 аварийных домов — это более 620 человек. В частности, расселены будут дома № 6, 7, 8, 11, 12, 19 по улице Лермонтова, дома № 7, 9, 13, 15 по улице Академика Янгеля, дома № 1а, 4 и 6 по улице Трудовой поселок, дома № 12, 21, 23, 25 по улице Свердлова, а также дом № 15 по улице Чкалова и дом № 37 по Дачной улице.

Общая площадь расселяемого аварийного фонда составит 10,3 тыс. кв. метров.

«Свою новую квартиру еще не видела, но дом снаружи красивый. Надеюсь, что и внутри также хорошо. Не верится, что скоро можно будет переезжать. Скоро новоселье», — рассказала жительница дома № 37 на улице Дачная пенсионерка Вера. Она получит однокомнатную квартиру.

Дома расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.