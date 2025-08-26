Более 60 земельно-имущественных аукционов провели в Подмосковье на прошлой неделе

С 18 по 22 августа в Московской области состоялось 62 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 139 претендентов. Среднее количество участников на конкурентных процедурах на прошлой неделе составило порядка четырех человек на лот, что говорит о стабильном росте интереса к торгам в Подмосковье. Например, в аукционе по продаже земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в Мытищах боролось 8 человек. Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко. Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Подмосковье сотрудничает с правительством РФ по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.