Более 60 многодетных семей Раменского получили выплаты вместо участка в 2024 году

В Раменском городском округе с 2011 года реализуется закон Московской области о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. С начала действия закона в администрацию округа обратились 5 108 семей, из них 1 891 была поставлена на учет. Администрация предоставила 1 155 бесплатных земельных участков, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 1 января 2024 года в закон были внесены изменения, согласно которым многодетные семьи могут вместо участка получить денежную выплату. Эта мера социальной поддержки предоставляется однократно по заявлению семьи и с ее согласия. Заявителем может быть один из родителей, одинокая мать или отец, усыновитель или отчим, представляющий интересы семьи.

Для получения выплаты должны выполняться следующие условия:

все члены семьи должны быть гражданами РФ;

трое и более детей должны иметь место жительства в Московской области;

у членов семьи не должно быть земельного участка площадью 600 кв. метров и более в собственности или пользовании в Московской области;

члены семьи не должны быть собственниками жилых домов в Московской области;

члены семьи не должны отчуждать или разделять принадлежащие им земельные участки в России с момента вступления в силу закона.

Размер единовременной денежной выплаты в настоящее время составляет 400 тыс. рублей. Заявление на выплату можно подать через портал государственных услуг Московской области.

На учете в администрации Раменского округа в целях бесплатного предоставления земельных участков стоят 635 многодетных семей. С 1 января 2024 года заявление о получении выплаты подали 137 семей. В результате 64 семьям было решено выплатить деньги, а 55 семьям отказали по разным причинам. Еще 18 заявлений находятся на рассмотрении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.