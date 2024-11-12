Более 60 многодетных семей Клина получили земельные участки или денежные выплаты

В городском округе Клин продолжается программа поддержки многодетных семей. Так, с начала года 41 многодетная семья уже выбрала денежную компенсацию вместо земли, 27 семей получили землю, а еще 19 заявлений находятся на стадии рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служб администрации горокруга.

С учетом недавних изменений в законодательстве наблюдается рост спроса на получение денежных выплат вместо земельных участков. Сумма такой выплаты составляет 400 тыс. рублей.

В этом году многодетные семьи впервые получили право выбора: участок земли или выплата. В общей сложности более 200 семей, состоящих на учете в администрации, могут претендовать на помощь. Эти меры поддержки помогают многодетным семьям улучшить свои жилищные условия, выбирая наиболее удобный для себя формат — землю или денежную выплату.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.