Более 6 тыс кв м незаконных построек демонтировали в столичном Люблине

На юго-востоке Москвы демонтировали группу самовольных построек, которую выявили специалисты Госинспекции по недвижимости. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Госинспекция активно занимается обнаружением и пресечением самостроя во всех столичных округах. Комплекс используемых в коммерческих целях нелегальных построек в ЮВАО обнаружили по адресу: ул. Ставропольская, вл. 84.

«На территории, арендованной юридическим лицом для размещения административно-складских зданий, а также на смежных неоформленных участках, были самовольно возведены различные объекты: строения, пристройки и надстройка. Их общая площадь составляла 6683 кв. м Договор аренды данной земли предполагал ее использование строго под эксплуатацию изначально размещенных зданий, без права размещения новых объектов. Кроме того, на государственный кадастровый и технический учеты возведенные постройки не были поставлены, права собственности на них не зарегистрированы», — сказал Бобров.

Он уточнил, что на основании признаков самовольного строительства данные объекты подлежали демонтажу — территорию освободили от построек.