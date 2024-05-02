Более 550 дольщиков подмосковного ЖК «Митино Дальнее» получили ключи

Участники долевого строительства ЖК «Митино Дальнее» городского округа Химки получают ключи. Подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с фондом защиты прав дольщиков и министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент ключи от долгожданных квартир получили 556 дольщиков. Новоселье отметят 868 семей.

Застройщиком ЖК «Митино Дальнее» был ООО «Даналит», но не справился с обязательствами. В октябре 2020 года Наблюдательным советом фонда развития территорий было принято решение достроить жилой комплекс. В марте 2021 года права на завершение строительства были переданы фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Все восемь домов были достроены и введены в эксплуатацию в ноябре–декабре 2023 года.

Теперь дольщики, подписав акт приема-передачи сразу смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.