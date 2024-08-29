Более 500 человек посетят экскурсии Градостроительного комплекса

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» комплексом градостроительной политики и строительства столицы была подготовлена экскурсионная программа, в том числе на закрытые и знаковые строительные объекты, передает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы Москвы.

На сегодняшний день экскурсии посетили уже более 500 человек.

С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках фестиваля проходят различные культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, которые посвящены развитию одного из самых современных мегаполисов мира.

Посетители могут побывать на строительной площадке ЖК «Бадаевский», посетить Петровский путевой дворец и увидеть Музей им. С. Г. Строганова. Также участникам доступна возможность познакомиться с дизайн-кодом современного жилого квартала.

Помимо этого, у участников экскурсий существует возможность узнать интересные факты о знакомых районах в рамках просветительских экскурсий по ЮЗАО столицы, районам Кожевники, Даниловскому и другим.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, представляющий основные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Программы и стратегии развития московского транспорта, здравоохранения, образования, туризма и других сфер жизни города к 2030 году публикует в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Экскурсии продлятся до 7 сентября включительно. Зарегистрироваться на них можно по ссылке.