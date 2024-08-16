Более 50% жителей регионов не хотят покупать квартиры в Москве

Опрос показал, что 56% респондентов из регионов не хотят переезжать и приобретать квартиры в Москве. 10% опрошенных, наоборот, хотели бы купить жилье в столице, но их финансовая ситуация не позволяет сделать такую покупку, сообщили РИАМО в пресс-службе Level Group.

30% участников опроса уверенно заявили, что хотели бы иметь квартиру в Москве, но только 6% из них намерены реализовать это желание в ближайшие три года.

Большинство желающих купить квартиру в Москве планируют переехать в столицу. Так ответили 76% опрошенных, чуть меньше — 15% — хотят купить квартиру для детей и заранее позаботиться об их будущем. Для сдачи жилья в аренду квартиры хотят купить 6% респондентов, а 3% планируют так инвестировать свои средства.

Опрос показал, что 60% жителей страны живут в тех же городах, где родились. 27% опрошенных переехали в другой город, но остались в родном регионе. Полностью сменили и город, и регион только 13% жителей России.

Чаще всего россиян привлекает жизнь в Москве возможностями реализоваться в работе (55%), улучшить материальное положение (41%) и удобной, развитой инфраструктурой (35%).