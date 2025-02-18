Более 50 тыс кв м самостроя демонтировали на востоке Москвы в 2024 году

В прошлом году на территории ВАО было ликвидировано более 300 незаконных построек. О результатах работы, направленной на борьбу с самостроем и нарушениями земельного законодательства, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Госинспекция осуществляет надзор за использованием объектов недвижимости в различных округах Москвы. В 2024 году в ВАО было проведено 3437 контрольно-надзорных мероприятий.

«За отчетный период на востоке Москвы специалисты установили 1234 факта нарушения земельно-имущественного характера, из которых 724 относятся к сфере землепользования, а 510 — к использованию городских объектов нежилого фонда», — отметил Бобров.

Он добавил, что комплекс профилактических мер и иинформационно-консультационная работа позволили сократить на 10% в сравнении с показателями 2023 года число нарушений во время использования недвижимых объектов.

Среди наиболее частых нарушений земельного законодательства — самовольное строительство, использование земельных участков без соответствующих документов, нецелевое использование территорий и их захламление. Что касается объектов нежилого фонда, около 98% нарушений связаны с незаконной перепланировкой или переустройством помещений.

Основным направлением работы инспекции в ВАО в прошлом году стала борьба с самостроем.

«Специалисты зафиксировали 654 объекта самовольного строительства. Сегодня в ВАО демонтировано уже свыше 300 нелегальных объектов общей площадью свыше 51 тысячи кв. м, более трети из них устранены собственниками добровольно. Остальные строения находятся в процессе подготовки к демонтажу», — рассказал Бобров.

Он подчеркнул, что комплексный подход к контролю способствует снижению числа нарушений в сфере недвижимости, а также направлен на предотвращение и профилактику самовольного строительства.