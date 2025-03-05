Более 50 подъездов отремонтируют в Клину до конца года

В 2025 году в городском округе Клин отремонтируют 57 подъездов. Об этом сообщила на плановом совещании у главы городского округа Клин начальник управления ЖКХ администрации городского округа Клин Ольга Эбингер. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Она сообщила, что в настоящее время работы ведутся в Клину по следующим адресам: ул. 60 лет Комсомола д. 3 кор. 1 под. № 1, 2, 3; ул. К Маркса д. 49 под. № 1, 2, 3, 4; ул. Гагарина д. 28 под.№ 1.

Работы проводятся в рамках Программы «Формирование современной комфортной городской среды», подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области», мероприятие «Ремонт подъездов в многоквартирных домах».

Работы начались с 1 февраля 2025 года и закончатся по всему округу к 01.09.2025. Основные виды работ, которые увидят люди в отремонтированных подъездах это обновленная входная группа, отремонтированная напольная плитка или другое напольное покрытие в тамбуре, окрашенные стены и потолки, замененные почтовые ящики, замененные оконные блоки на пластиковые (при необходимости и наличии технической возможности).

С 2017 года в городском округе Клин отремонтировано 2 474 подъезда. И уже трижды подъезды Клина становились победителями и призерами областного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Андрей Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.