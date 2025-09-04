Более 50 подъездов отремонтировали в Клину по губернаторской программе

В Клину по программе губернатора в этом году отремонтируют 57 подъездов, многие уже готовы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комиссия принимает готовые работы. На очереди подъезды в двух домах на улице Карла Маркса. В подъездах не только покрашены стены и потолки, установлены новые светильники, поручни, и почтовые ящики, сделаны короба для электропроводки. Также обязательным условием была замена плитки в тамбуре. Там, где деревянные окна, установили пластиковые.

До конца 2025 года будут доделаны оставшиеся подъезды. Работы идут по графику. На следующий 2026 год уже составлен список подъездов, которые отремонтируют по губернаторской программе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.