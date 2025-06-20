Более 50 незаконных торговых павильонов демонтировали в Красногорске в 2025 году

Администрация подмосковного Красногорска продолжает работу по контролю за нестационарными торговыми объектами. С начала 2025 года было демонтировано 56 павильонов, установленных с нарушениями требований законодательства, из них 11 – за последний месяц. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Один из таких объектов ликвидировали в четверг, 19 июня, на улице Мира в микрорайоне Опалиха. Продуктовый магазин, располагавшийся неподалеку от станции МЦД-2 «Опалиха», не имел правоустанавливающих документов. К тому же, на него поступали жалобы от местных жителей.

Работа по трансформации нестационарных торговых объектов проводится администрацией округа совместно с министерством сельского хозяйства Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. После обнаружения объектов, нарушающих требования законодательства, владельцам предлагается их добровольно убрать. При отказе — создается комиссия, по результатам которой администрация проводит принудительный демонтаж за счет собственника.

Всего в этом году в городском округе Красногорск запланировано демонтировать 174 нестационарных торговых объекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.