Более 50 мягких кровель отремонтировали в Королеве с начала года

Сразу после завершения отопительного сезона в Королеве началась подготовка жилого фонда к следующей зиме. В рамках данного процесса и запланированных мероприятий управляющие компании провели масштабные работы по ремонту кровель на 52 адресах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, на проспекте Королева, 22 полностью обновили кровлю площадью 525 кв. м. Работы включали вскрытие верхнего слоя мягкой кровли, обработку праймером, укладку первого слоя линокрома, а также герметизацию стыков и ремонт примыканий к выступающим конструкциям. Завершающий этап — укладка верхнего слоя линокрома — обеспечит надежную защиту здания.

На улице Лесной, 19, площадью 52 кв. м, работы сосредоточились на локальном вскрытии поврежденных участков кровли, после чего была выполнена обработка битумной мастикой и укладка нового слоя линокрома.

Кроме того, в рамках текущих работ специалисты проводят систематическое профилактическое обслуживание: замену и укрепление отдельных элементов кровли, устранение трещин и щелей, ремонт парапетов, водосточных систем и отливов.

Все эти меры направлены на повышение уровня комфорта и надежную защиту домов от неблагоприятных погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.