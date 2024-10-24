Более 5 тыс кв м территории освободили от самостроя на севере Москвы

В период с января по сентябрь 2024 года в САО столицы были демонтированы 128 незаконных объектов, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В сферу задач ведомства входит контроль использования земель в Москве. Госинспекция продолжает выявлять и демонтировать незаконные сооружения для того, чтобы все округа столицы оставалась безопасной и комфортной для жителей. Среди них — и Северный административный округ, в который входят 16 районов города.

«За 9 месяцев 2024 года в ходе мониторинга севера столицы инспекторы обнаружили 275 незаконных построек, 220 из них пришлись на некапитальные и 55 — на капитальные объекты. К настоящему времени 128 объектов самовольного строительства уже демонтированы, в результате чего освобождена территория площадью более 5120 кв. м», — сказал Бобров.

Остальные установленные нарушения на данный момент устраняют. По словам главы инспекции, число незаконных построек на севере города сократилось в 4,6 раза в сравнении с равным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря комплексу разъяснительных мероприятий — индивидуальным консультациям, вебинарам и семинарам, которые ведомство организует регулярно.

Работа с объектами в неудовлетворительном состоянии является не менее важным направлением для Госинспекции по недвижимости. Как уточнил начальник ведомства, специалисты выявляют ветхие постройки и после этого вместе с владельцами реализуют дорожные карты по их ремонту.

«С начала года в САО благодаря совместной деятельности были обновлены и приведены в порядок 62 ветхих строения. Последовательное восстановление и обновление нежилого фонда способствует поддержанию комфортной городской среды», — рассказал Бобров.