Более 450 собственников изменили ВРИ земельных участков в Подмосковье за январь

На территории Московской области за январь 2025 год 453 собственника изменили вид разрешенного использования своих земельных участков. В областной бюджет за месяц поступило более 364 млн рублей, это почти на 196 млн рублей больше, чем за январь 2024 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Всего же за первый месяц текущего года ведомством направлено 669 положительных решений по изменению ВРИ на сумму более 776,5 млн рублей.

Для того, чтобы уточнить, какой у участка вид разрешенного использования, необходимо заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости. Сделать это можно:

на сайте rosreestr.gov.ru

в офисах МФЦ;

на портале uslugi.mosreg.ru

на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра»;

воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта» pkk.rosreestr.ru

Собственник может самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований выбрать ВРИ земельного участка из числа видов, предусмотренных градостроительным регламентом. Но для этого нужно уточнить, утверждены или нет правила землепользования и застройки (ПЗЗ) уполномоченным органом именно в том населенном пункте, где расположен земельный участок. Если ПЗЗ утверждены, правообладателю необходимо обратиться в Росреестр, подав заявление в офисе МФЦ.\

В том случае, если смена ВРИ предполагает жилое строительство, взимается плата. До подачи документов в Росреестр и внесения соответствующих изменений в ЕГРН можно узнать сумму заранее, воспользовавшись услугой по предоставлению расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования участка на портале РПГУ.

По итогам 2024 года на территории Московской области свыше 10,2 тыс. собственников изменили вид разрешенного использования своих земельных участков. В бюджет региона поступило более 2,8 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.