Более 440 зрителей посетили обновленный кинотеатр Серебряных Прудов за неделю

Торжественное открытие состоялось после продолжительного простоя и последующего ремонта. Уже на первом сеансе в день старта работы собрал более 100 человек, что стало ярким стартом нового этапа в жизни кинопространства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Серебряных Прудов.

Наибольшей популярностью у жителей Серебряных Прудов, как и ожидалось, пользовались выходные дни. В субботу и воскресенье залы кинотеатра посетили 193 человека. Это подтверждает востребованность качественного досуга в городе.

Зрителям доступен разнообразный репертуар, который удовлетворит вкусы всей семьи: от добрых мультфильмов и семейных картин до фильмов с рейтингом 12+. Приобрести билет можно любым удобным способом — за наличные средства или по банковской карте.

Вынужденный простой был использован с максимальной пользой. В кинотеатре полностью обновлено напольное покрытие, в кинозале заменены радиаторы, произведен апгрейд ключевого оборудования для показа фильмов.

Кинозал рассчитан на 334 места. С расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях Центрального дома культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.