Более 400 млн руб выделят на ремонт образовательных учреждений Одинцовского округа

В Одинцовском округе прошло очередное заседание совета депутатов. На сессии рассмотрели 14 вопросов. Одной из главных тем стало внесение изменений в бюджет муниципалитета. Доходы округа в 2025 году увеличатся более чем на 1,65 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«По нашей инициативе дополнительно 355 млн рублей будет выделено на ремонт наших образовательных учреждений. Речь идет о 17 школах и 9 детских садах. Основные виды работ, которые планируется выполнить: ремонт кровли, инженерных систем, косметический ремонт внутренних помещений», — сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Руководитель округа уточнил, что еще на 83 млн рублей будет дофинансирован капитальный ремонт Васильевской школы и Кубинской школы № 1.

В числе других расходов — 80 млн рублей на модернизацию уличного освещения, 40 млн рублей — на строительство мини-стадиона в Кубинке.

На строительство и ремонт объектов ЖКХ дополнительно направят 350 млн рублей, на развитие инфраструктуры Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха — 259 млн рублей. Кроме того, 18 млн рублей округ потратит на создание транспортной инфраструктуры для земельных участков, выданных многодетным семьям в селе Покровское.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.