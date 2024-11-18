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Более 39 тыс объектов неиспользуемой недвижимости осмотрено в Подмосковье

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева с мая 2023 года проводилось обследование недвижимости, находящейся в собственности муниципалитетов. Основная задача такой масштабной инвентаризации — выявить неиспользуемое имущество, которое можно вовлечь в хозяйственный оборот, предложив, к примеру, участок или здание инвестору. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

На сегодняшний день процесс самообследования органами местного самоуправления завершен. Осмотрено 39 507 объектов, из них 18 212 земельных участков — и 21 295 объектов капитального строительства.

Для удобства и ускорения данной работы специалисты используют приложение «Проверки Подмосковья», куда был добавлен новый модуль под названием «Мобильная инвентаризация». Благодаря чему коллеги провели инвентаризацию оперативно.

Лидерами по количеству проведенных самообследований стали следующие городские округа: Одинцовский, где обследовано 2 964 объекта, в Дмитровском — 1 953 объекта и в Серпухове — 1 533 объекта.

Почти за полтора года работы по самообследованию в Подмосковье выявлено 5 876 неиспользуемого имущества: 3 031 земельный участок и 2 845 объектов капстроительства.

По каждому не используемому объекту органы местного самоуправления составляют «дорожную карту» и для дальнейшей реализации размещают на областном инвестпортале. Всего по итогам самообследования реализовано 980 объектов недвижимости. Наибольшее количество объектов реализовано в Талдомском городском округе (56 объектов), Одинцовском (54 объекта) и Истре (53 объекта).

Поступления в бюджет городских округов Подмосковья за счет реализации объектов поступило 255 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал главам округов включаться в вопросы цифровизации технических процессов.

«Мы ушли от бумажного дневника и журнала. Сейчас это стало раритетом», — отметил Воробьев.