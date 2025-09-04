Более 38,5 тыс многодетных семей Подмосковья получили земельные участки

В Московской области с 2011 года действует закон, благодаря которому многодетные семьи имеют право на бесплатное получение земельного участка, который становится равной долевой собственностью всех членов семьи. За это время участки получили 38 576 подмосковных семей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«За восемь месяцев этого года участки площадью от 10 до 15 соток под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или садоводство получили 1037 семей с тремя и более детьми. Всего же за 14 лет, с начала действия закона Московской области о предоставлении бесплатных земельных участков многодетным семьям, участки получили 38576 подмосковных семей. Несмотря на то, что в настоящее время много желающих получить взамен участка предусмотренные Министерством социального развития соцвыплаты, мы продолжаем формировать новые участки для желающих получить именно землю: на сегодняшний день сформированы 3 534 участка, еще формируются — 2 295», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наибольшее количество земельных участков с начала года предоставили городские округа: Жуковский — 140, Домодедово — 125, Электросталь — 86, Подольск — 59 и Орехово-Зуевский — 56.

«Отдыхаем душой и телом!» — именно так говорит о своем участке многодетная семья Павловых из Балашихи. Участок они получили в 2018 году, в районе д. Станинская Егорьевского округа. В семье трое детей, 13-и, 14-и и 18-и лет.

Вместе выбрали проект и построили долгожданный дом, использовав средства и материнского капитала.

«Летом ходим за ягодами и грибами, которые растут прямо на поле, в пяти минутах ходьбы от нашего участка озеро, где мы вместе любим посидеть, закинув удочку. С удовольствием занимаемся благоустройством и создаем уют: бассейн, качели, шезлонг, — отдыхаем здесь душой и телом. С соседями живем дружно, у нас даже рации есть у всех. С большим удовольствием приглашаем всех желающий в гости!», — поделилась многодетная мама Наталья Павловна.

Еще одна многодетная семья, построившая дом, — семья Мокринских из Власихи. Землю получили в 2015 году в одном из живописных мест Можайского округа, в д. Семеновское.

«Наш участок расположен в тихом месте, огорожен забором, за это время мы построили дом, баню, обустроили огород и небольшой сад. С большим удовольствием проживаем и продолжаем благоустраивать наш семейный уютный уголок», — говорит Ольга Мокринская.

А семья Митрофановых из Воскресенска получила участок в р. п. им. Цюрупы буквально два года назад, и уже возвели небольшой домик, установили теплицу, обустроили зону отдыха, сажают огород и с удовольствием живут.

В семье пятеро детишек: 18 лет, 14 лет, 12 лет, 10 лет, самому младшему 3 годика. Глава семьи занимается ремонтом машин, мальчики в этом ему помогают. А мама увлекается тафтингом, что означает в переводе с английского «пучок». Это такая техника вышивания стежками, при которой рисунок наносят на ткань не ниткой, а пучками, и получаются необычные предметы декора.

«Когда есть своя земля, это счастье. Мы уже здесь живем и строим планы на будущее. Очень много задумок по благоустройству, будем их реализовывать вместе», — говорит многодетная мама Вера Митрофанова.

Семья Галкиных из Богородского округа участок получила четыре года назад в р. п. Обухово. Время даром не теряли, уже построили дом, хозблок, активно занимаются благоустройством участка.

«Строили в основном сами, своими руками, главные строители — дети и папа, а моя задача — следить за порядком и создавать уют. Занимаюсь садоводством, очень нравится воплощать в жизнь идеи по созданию креативных клумб», — говорит многодетная мама Наталья Галкина.

У Натальи и Владимира трое детей: Яна, Ксения и Кирилл. Старшая дочь окончила медицинский колледж с красным дипломом. Средняя — перешла на 3 курс РАНХиГС, учится на логиста и параллельно в автошколе. Младший сын шестиклассник, увлекается каратэ.

«Всей семьей любим ходить за грибами и делать заготовки на зиму, а наши мужчины еще и заядлые рыбаки. Наш дом, участок — это место, где по-настоящему уютно нам всем и где мы точно счастливы!», — делится семья Галкиных.

Выплату в размере 400 000 рублей можно получить, если семья:

стоит на учете в целях предоставления земельного участка;

стоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Московской области.

Услугу «Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка» можно получить на региональном портале госуслуг, подав электронное заявление.

Обращаем внимание, что с апреля этого года условия получения земли многодетными семьями изменились. Теперь, чтобы встать в очередь на землю, многодетная семья должна соответствовать следующим условиям:

члены многодетной семьи являются гражданами РФ;

родители, состоящие в браке, либо мать или отец, не состоящие в браке, являются гражданами РФ и имеют место жительства на территории Московской области не менее 10 лет на день подачи заявления о постановке на учет;

трое и более детей многодетной семьи являются гражданами РФ и имеют место жительства на территории Московской области;

члены многодетной семьи не имеют земли площадью 0,06 га и более на территории Московской области;

члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов (их частей) на территории Московской области;

члены многодетной семьи не производили на территории РФ отчуждение земли площадью 0,06 га и более с 01.06.2011 года;

члены многодетной семьи стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.