Более 350 фонарей и камер установили у домов по реновации на западе Москвы

Более 350 фонарей и камер видеонаблюдения появились у 8 новостроек по программе реновации в районе Фили-Давыдково на западе столицы, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«С начала реализации программы реновации в районе Фили-Давыдково Западного административного округа город возвел восемь новостроек. Для безопасности и комфорта жителей во дворах суммарно установили свыше 210 объектов наружного освещения и около 150 камер видеонаблюдения. Возле четырех жилых комплексов на Кастанаевской улице оборудовали почти 200 фонарей и камер, возле двух новостроек на улице Олеко Дундича – около 70. Еще 100 камер видеонаблюдения и объектов наружного освещения установили во дворах домов на Малой Филевской и Давыдковской», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В рамках реновации Москва не только возводит современные дома, но и комплексно благоустраивает территорию возле них. Там высаживают деревья, появляются площадки для активного отдыха и занятий спортом, устанавливают объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переезде жителей Тимирязевского района в построенные по программе реновации дома.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.