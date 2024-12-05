Более 350 га заброшенных угодий вернули в оборот аграрии Коломны

Рациональное использование пригодных для возделывания земель предполагает ежегодную работу по возвращению в сельскохозяйственный оборот заброшенных и неиспользуемых участков. В этом году в лидерах по этому показателю среди аграриев Коломны стало предприятие «Сергиевское» — оно ввело в оборот более 60 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На территории городского округа Коломна почти 65 тыс. га земель сельхозназначения, из них активно используется около 51,5 тыс. Ежегодно неиспользуемые земли вводятся в сельскохозяйственный оборот. В этом году нашими сельхозтоваропроизводителями введено в оборот уже 355 га», — рассказал замначальника управления экономического развития администрации городского округа Коломна Вячеслав Шаповалов.

Увеличением площадей земли под посевы различных культур занимаются не только крупные предприятия, но и крестьянско-фермерские хозяйства округа. КФХ Владимира Чухарева в этом году вернуло в работу около 35 га ранее пустовавшей земли. Индивидуальный предприниматель Владимир Золотарев приобщил к производству более 21 га.

Всего за последние 11 лет в Коломне и Озерах ввели в оборот более 22 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. В следующем году предприятие «Емельяновка» собирается вернуть в строй 246 га полей. Там планируют сажать ячмень, пшеницу и кукурузу, используя российские сорта семян.

«Подмосковные аграрии могут получать субсидии, которые позволят возместить до 50% затрат на восстановление заброшенных угодий», — уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.