Более 3,5 тысячи дачных домов перевели в жилые в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году свыше 3,5 тысячи жителей Подмосковья изменили статус своих дачных домов на жилой для возможности прописки и участия в газификации, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Подмосковье растет популярность перевода дачных домов в статус жилых. По данным министерства имущественных отношений Московской области, в 2025 году этой услугой воспользовались 3589 человек, что на 150 больше, чем годом ранее.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов пояснил, что жители региона меняют статус домов, чтобы получить возможность прописки, участвовать в программах газификации, а также пользоваться налоговыми вычетами и сниженными тарифами на коммунальные услуги. Кроме того, жилой статус повышает ликвидность недвижимости.

Для перевода садового дома в жилой объект строение должно быть капитальным, иметь фундамент, окна, двери, стены, а также инженерные коммуникации — электричество, воду, канализацию, отопление и вентиляцию. Дом должен соответствовать строительным нормам и располагаться на участке с разрешенным использованием «ведение садоводства» в составе СНТ.

Процедура перевода включает подготовку технического заключения, подачу заявки через портал госуслуг Московской области и ожидание решения администрации в течение 13 дней. При соблюдении всех требований изменения вносятся в единый государственный реестр недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.