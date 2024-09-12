Более 35 тыс раз проектировщики Подмосковья обратились к сервисам Геопортала

Онлайн-сервис «Расчет комплекса элементов благоустройства и определения возможности его размещения на территории земельного участка», разработанный в июне 2023 года Мособлархитектурой совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест», стал востребованным инструментом у проектировщиков, девелоперов и застройщиков Московской области. За все время работы ресурса им воспользовались более 35 тысяч раз, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Цифровой инструмент позволяет узнать минимальную нормируемую площадь детских и спортивных комплексов, зон отдыха, а также контейнерных площадок для их дальнейшего размещения на территории вновь возводимых и реконструируемых зданий жилого назначения.

«Сервис реализован в формате «калькулятора« и обладает интуитивно понятным интерфейсом. Удобство использования и мгновенные результаты в режиме онлайн существенно упрощают работу профильных специалистов. За все время работы ресурса им воспользовались более 35 тысяч раз, с начала года — более 18 тысяч раз», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Для того, чтобы получить необходимые данные достаточно ввести всего один показатель — площадь квартир жилого здания в квадратных метрах (сумма площадей всех отапливаемых помещений).

«К каждому из указанных видов площадок прилагается описательная часть с рекомендациями по размещению элементов благоустройства. Расчет осуществляется с учетом всех актуальных нормативов, регулирующих обеспечение элементами благоустройства, в соответствии с требованиями действующего законодательства, включая утвержденные стандарты качества жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области», — уточнил генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.

Создание комфортной городской среды — одно из важнейших направлений работы правительства Московской области. Внедрение линейки уникальных цифровых инструментов на Геопортале Подмосковья, например, таких, как сервис по расчету комплекса элементов благоустройства демонстрирует стремление к развитию цифровизации градостроительной отрасли, а также формированию удобных и функциональных пространств для жизни, планирование которых начинается уже на этапе разработки проектной документации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.