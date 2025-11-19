Более 35 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 10 ноября по 17 ноября комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 38 закупок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ по строительству двух канализационно-насосных станций в Сергиево-Посадском городском округе, по строительству очистных сооружений в Дмитровском муниципальном округе, по строительству сетей и сооружений водопровода и бытовой канализации в деревне Подушкино Одинцовского городского округа, а также реконструкции еще двух центрально-тепловых пунктов (ЦТП) в муниципальном округе Чехов. Работы будут выполняться по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предстоят работы по капремонту автомобильной дороги в городском округе Солнечногорск.

Продолжается реализация программы «Формирование современной комфортной городской среды». В Павлово-Посадском городском округе планируется благоустройство набережной, в городском округе Дубна — благоустройство парка, а в городском округе Ступино и в городском округе Власиха объявлены конкурсы на создание сезонных ледяных катков.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.