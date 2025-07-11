Более 35 несанкционированных торговых объектов демонтировали в Дмитровском округе

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Дмитровском муниципальном округе, как и во всем регионе, ведется планомерная работа по выявлению и демонтажу незаконных торговых объектов. С начала года уже демонтировано 36 несанкционированных НТО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители администрации округа, Роспотребнадзора и министерства сельского хозяйства Московской области совместно с сотрудниками УМВД России по Дмитровскому округу проверили деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи в Дмитрове, Яхроме и Икше. В ходе регулярного мониторинга территории был выявлен ряд нарушений.

«Рейды запланированы на выявление нелегалов, мигрантов, нанимающихся для работы и занимающихся торговлей в нестационарных торговых объектах (НТО). Это то, чего они делать не имеют права в соответствии с законодательством. А также на выявление административных правонарушений, связанных с нарушением закона Московской области о незаконной торговле. Сегодня такие нарушения были выявлены, составлены протоколы, продукция и оборудование изъяты», — сказал начальник отдела потребительского рынка администрации Дмитровского муниципального округа Дмитрий Беляков.

Также полицейскими были проверены все иностранные граждане, которые работали в данных торговых точках, на законность пребывания и трудоустройства на территории Российской Федерации.

В ходе проверки сотрудниками полиции составлено 8 протоколов об административных правонарушениях по статьям: «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности».

На каждого иностранного гражданина наложен штраф в размере 5 тысяч рублей.

«Безопасность и законность — наши приоритеты. Контроль за соблюдением миграционного законодательства и правил торговли должен быть постоянным. Работа в этом направлении будет продолжена в тесном взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами», — подчеркнул врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

До конца этого года всего планируется демонтировать порядка 100 НТО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.