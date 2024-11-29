Более 35 млн рублей заработает бюджет Звездного городка от аренды ТЦ

В январе прошлого года на аукционе по аренде помещений в Звездном городке выиграла крупнейшая торговая сеть России — АО «Тандер» («Магнит»). Средства от аренды торгового центра стали серьезным подспорьем для бюджета округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Благодаря региональному центру торгов с февраля 2023 года помещение торгового центра в пользовании у добросовестного арендатора. Срок аренды — 15 лет. Ежегодно от сделки в бюджет муниципалитета поступает 36 млн рублей. Для нас это ощутимая сумма», — отметил глава Звездного городка Евгений Баришевский.

В условиях договора предусмотрено, что арендатор обязан будет произвести за свой счет ремонт имущества, в соответствии с техзаданием, утвержденным аукционной документацией. На сегодняшний день в рамках субаренды в ТЦ открываются новые предприятия сферы услуг и торговли. Кроме того, за свой счет арендатор благоустроил вход, восстановил парапеты, сделал освещение, отремонтировал все лестницы, установил пандусы. В некоторых помещениях второго этажа продолжается ремонт. В 2024 году в рамках капитального ремонта сетей Торговый центр подключили к новым сетям центрального отопления и горячего водоснабжения.

Площадь помещения — 4 739,2 кв. метров.

В Звездном городке есть еще ряд объектов, которые могут предложить добросовестному арендатору. Земельно-имущественный блок округа всегда готов к обсуждению потенциального интереса инвесторов.

В комитете по конкурентной политике Подмосковья рассказали, что еще несколько лет назад обычный обыватель, будь то гражданин или представитель бизнеса, не знал о возможности приобретения имущества на торгах у органов власти, что и как предоставляется на торгах, где их найти, как участвовать и какие могут быть «подводные камни».

«Перед комитетом по конкурентной политике Московской области и нашим региональным центром торгов стояла непростая задача — усовершенствовать земельно-имущественные торги (ЗИТ) в регионе и дать простые ответы на запросы граждан и представителей бизнеса. На сегодняшний день 100% земельно-имущественных торгов в Подмосковье проходит в электронной форме. Это был нелегкий путь, но еще сложнее удерживать результат. Да, мы сделали ЗИТ прозрачными и доступными для граждан и бизнеса. Но, наряду с цифровизацией процессов, совершенствованием нормативного правового регулирования ЗИТ, продолжается на постоянной основе работа по популяризации проводимых в Подмосковье торгов», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что найти участок или помещение в Московской области под развитие бизнеса можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.