Более 340 млн рублей получил бюджет Подмосковья от приватизации имущества

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности Подмосковья с начала 2024 года составили 343 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

«В рамках прогнозного плана приватизации за семь месяцев реализовано 16 комплексов областного имущества на сумму 343 млн рублей. По предварительным расчетам, ожидаемые поступления в бюджет от реализации областного имущества в текущем году составят свыше 1 млрд рублей», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Всего в этом году в перечень объектов прогнозного плана приватизации вошли 209 объектов недвижимого имущества. Среди них 14 имущественных комплексов бывших детских лагерей, баз отдыха, 3 объекта культурного наследия и 15 подмосковных усадеб, находящихся в неудовлетворительном или руинированном состоянии.

В настоящее время на торги выставлено еще 13 объектов на сумму свыше 200 млн руб. С информацией о планируемых к выставлению на торги объектах, а также имуществе, находящемся в торгах, можно ознакомиться в режиме интерактивной карты на сайте Минмособлимущества, а также на портале ЕАСУЗ.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.