Более 3,3 тыс жителей Подмосковья перевели дачные дома в статус жилых

Жители Подмосковья все чаще обращаются за изменением статуса своего загородного жилища с временного («садовый») на постоянный («жилой»). Это связано с желанием пользоваться всеми преимуществами проживания в собственном жилище круглый год. Общее число обратившихся за подобной процедурой с начала 2025 года составило 3 355 человек, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Главным условием перевода садового дома в жилой является соответствие здания нормам капитального строительства. Такие дома обязаны иметь надежный фундамент, электричество, систему водоснабжения, канализацию, отопление и вентиляцию. Подробные требования изложены в правительственном постановлении № 47 от 2006 года. Кроме того, данная услуга доступна для тех участков, которые расположены на территориях садоводческих некоммерческих товариществ и предназначены исключительно под ведение садоводства», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Перед подачей заявления необходимо получить техническое заключение о состоянии дома. Если владельцев дома несколько, потребуется нотариальное согласование каждого собственника. Решение принимается местными органами власти в течение 13 рабочих дней, после чего изменения вносятся в реестр недвижимости (ЕГРН).

Перевод сада в жилье дает ряд преимуществ:

Возможность постоянного проживания и официальной прописки, включая медицинское обслуживание и детский сад.

Получение налогового вычета при покупке жилья.

Преференции при оплате коммунальных услуг, льготы на оплату ЖКХ.

Улучшение рыночной стоимости жилья, что важно при продаже.

Право бесплатного подключения к газовой инфраструктуре населенных пунктов.

Переход возможен лишь при наличии полного пакета документов и соблюдении установленных законом требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.